Pezeshkian: Kuimarisha Ushirikiano wa Kina na Tajikistan ni Kipaumbele Kikuu kwa Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesema kwamba kuendeleza ushirikiano wa kina na Tajikistan ni kipaumbele cha juu katika sera ya nje ya Iran.

Pezeshkian ametoa kauli hiyo kupitia ujumbe wa pongezi alioutuma kwa Rais wa Tajikistan, Emomali Rahmon, kufuatia maadhimisho ya miaka 35 ya uhuru wa Jamhuri ya Tajikistan.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), Rais Pezeshkian amesisitiza katika ujumbe wake umuhimu wa kuimarisha uhusiano kati ya Iran na Tajikistan, akieleza kuwa mataifa hayo mawili yana uhusiano wa kina unaotokana na historia yao ya pamoja.

Amesema kwamba mashirikiano ya kihistoria, kiutamaduni, kilugha na kistaarabu yaliyopo kati ya Iran na Tajikistan yanatoa msingi muhimu wa kupanua na kuimarisha zaidi uhusiano wa kindugu kati ya nchi hizo.

Pezeshkian ameongeza kuwa Iran inaona kuimarisha ushirikiano wa kina na Tajikistan kuwa sehemu muhimu ya vipaumbele vyake vya kisera, akisisitiza umuhimu wa kuendeleza mahusiano ya kirafiki na yenye manufaa kwa pande zote.