Tume ya Haki za Binadamu Iran Yalaani Mashambulizi ya Marekani Dhidi ya Meli za Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli za Iran katika maji ya Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Oman, ikisisitiza kuwa hatua hizo zinakiuka misingi ya sheria za kimataifa na viwango vya haki za binadamu.

Katika taarifa yake, Tume hiyo imeeleza kuwa mashambulizi yanayolenga meli za Iran, ikiwemo meli ya mafuta, yanakiuka misingi iliyowekwa katika sheria za kimataifa na yanapingana na matakwa ya kulinda amani na usalama wa kimataifa.

Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu imesema kuwa kwa mujibu wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu, kufanya operesheni za kijeshi dhidi ya meli za kiraia, zikiwemo meli za mafuta, katika njia za kimataifa za usafirishaji na njia muhimu za majini za eneo hilo, ni ukiukaji mkubwa wa kanuni ya kutofautisha malengo ya kiraia na ya kijeshi.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hizo pia zinapingana na viwango vya haki za binadamu pamoja na wajibu wa kulinda amani na usalama wa kimataifa.

Tume hiyo imeeleza wasiwasi wake mkubwa kutokana na kuongezeka kwa hatua za kijeshi na mashambulizi yanayolenga meli za Iran katika maji ya Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Oman.

Aidha, Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Iran imelaani vikali mashambulizi hayo na kusisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa, usalama wa njia za kimataifa za majini na ulinzi wa raia dhidi ya mashambulizi ya kijeshi.