Venezuela Yatafakari Kujiondoa OPEC: Uhuru wa Uzalishaji au Kuingia Katika Utegemezi Mpya?

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Venezuela inatafakari uwezekano wa kujiondoa katika Jumuiya ya Nchi Zinazozalisha Mafuta kwa Wingi Duniani (OPEC), hatua ambayo imeibua mjadala kuhusu iwapo uamuzi huo utaiwezesha nchi hiyo kupata uhuru zaidi katika uzalishaji na uuzaji wa mafuta au badala yake kuiweka katika utegemezi mkubwa wa nguvu za nje.

Kwa mujibu wa taarifa na uchambuzi wa hivi karibuni, wazo la kujiondoa OPEC limejadiliwa ndani ya Venezuela, huku uamuzi wa mwisho ukiwa bado haujafikiwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa kuondoka katika OPEC kunaweza kuipa Caracas nafasi kubwa zaidi ya kuamua kiwango cha uzalishaji bila kuzingatia mfumo wa mgao wa uzalishaji wa jumuiya hiyo.



Hata hivyo, suala hilo lina uzito mpana zaidi ya kuongeza uzalishaji wa mafuta. Venezuela kwa sasa inaendelea kuimarisha uhusiano wake wa kibiashara na Marekani katika sekta ya mafuta, huku makubaliano mapya yakihusisha uwekezaji na upatikanaji wa mafuta ya Venezuela kwa soko la Marekani.



Wachambuzi wa Kpler wameeleza kuwa Venezuela bado haikabiliwi na shinikizo kubwa la haraka kutoka OPEC kuhusu mgao wa uzalishaji, kwa sababu kiwango chake cha uzalishaji bado ni cha wastani na nchi hiyo imekuwa ikipata msamaha kutokana na vikwazo na matatizo ya muda mrefu katika sekta yake ya mafuta. Kwa hiyo, kujiondoa kwa sasa kunaweza kuwa na athari zaidi za kisiasa na kimkakati kuliko kubadilisha kwa kiasi kikubwa usambazaji wa mafuta duniani.



Kwa upande mwingine, iwapo Venezuela itaondoka OPEC, hatua hiyo inaweza kuongeza changamoto zinazoikabili jumuiya hiyo, hasa baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu kujiondoa. Wachambuzi wanaonya kuwa kuondoka kwa wanachama zaidi kunaweza kudhoofisha mshikamano na ushawishi wa OPEC katika soko la mafuta duniani.



Kwa Venezuela, hivyo, mjadala si tu kuhusu uhuru wa kuzalisha mafuta, bali pia kuhusu nani atakuwa na ushawishi mkubwa juu ya sekta yake ya mafuta katika miaka ijayo. Ikiwa kujiondoa OPEC kutaambatana na kuongezeka kwa udhibiti na uwekezaji wa Marekani katika sekta hiyo, baadhi ya wachambuzi wanaweza kuliona jambo hilo kama mabadiliko kutoka utegemezi wa mfumo wa OPEC kuelekea utegemezi wa nguvu za kibiashara na kisiasa za nje.



Kwa sasa, hakuna uamuzi rasmi wa mwisho wa Venezuela wa kujiondoa OPEC, hivyo hatua hiyo bado inapaswa kuchukuliwa kama uwezekano unaojadiliwa, si uamuzi uliotekelezwa.