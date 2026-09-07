Kamanda wa Jeshi la Wanamaji Iran: Tuna Uwezo wa Kuzima Harakati za Adui Katika Eneo Lolote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Admiral Shahram Irani, amesema adui kwa sasa ana wasiwasi mkubwa kutokana na uwezo na mipango ya kiutendaji ya Majeshi ya Iran, akisisitiza kuwa vikosi vya Iran vina uwezo, endapo itahitajika, kuzuia na kulemaza harakati za adui katika eneo lolote.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Admiral Irani amesema hayo Jumatatu katika Kikao cha 12 cha Mafunzo ya Kinadharia kuhusu Maarifa ya Vita, kilichofanyika katika Chuo Kikuu cha Ulinzi wa Anga cha Khatam al-Anbiya (saww).

Amesema wanafunzi ni mtaji mkuu na msingi muhimu wa kujenga uwezo wa taifa, akisisitiza umuhimu wa kuwa na imani na matumaini katika kuimarisha ari na morali yao.

Kamanda huyo amesisitiza pia umuhimu wa Majeshi ya Iran kuwa katika hali ya utayari wa kudumu kwa ajili ya kukabiliana na vitisho vya adui.

Amesema: “Kazi yetu kuu ni kutomruhusu adui kufikia malengo na matakwa yake, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa katika njia hii, kwa sababu harakati za adui zinafuatiliwa kila wakati.”

Admiral Irani pia ameeleza kuhusu shughuli za kiutendaji za Jeshi la Wanamaji la Iran katika maeneo ya mbali ya bahari na katika misheni nje ya mipaka ya nchi.

Amesema uwezo wa Iran wa kufanya operesheni kwa namna isiyotarajiwa umekuwa mkubwa kiasi cha kusababisha baadhi ya vyombo vya majini vya maadui kushindwa kuendelea na shughuli zao za kiutendaji kwa muda mrefu.

Ameongeza kuwa adui kwa sasa ana wasiwasi mkubwa kuhusu mipango na uwezo wa kiutendaji wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa kuzingatia maendeleo yaliyofikiwa, amesema Iran ina uwezo wa kulemaza harakati za adui katika eneo lolote endapo mazingira yatalazimu kufanya hivyo.

Akihitimisha, Admiral Shahram Irani amesisitiza umuhimu wa kulinda ari, morali na kuendelea kuwa na imani katika ahadi ya Mwenyezi Mungu, akisema:

“Hatutamruhusu adui kuathiri utashi na imani yetu kupitia simulizi na propaganda zake.”