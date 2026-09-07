New York Times: Iran Yaongeza Kujiamini Katika Kukabiliana na Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Gazeti la New York Times limeripoti, likinukuu tathmini za kijasusi za Marekani, kwamba Iran imeongeza kujiamini katika uwezo wake wa kukabiliana na Marekani baada ya miezi sita ya mapigano.

Kwa mujibu wa gazeti hilo, Iran sasa ina uelewa mpana zaidi kuhusu uwezo wake wa kijeshi pamoja na mipaka ya nguvu za Marekani, hali ambayo imeongeza kujiamini kwake katika kulenga malengo mbalimbali katika maeneo ya ukanda huo.

New York Times pia imeeleza kuwa Tehran imepata uelewa mkubwa zaidi kuhusu nyenzo na ushawishi ilionao katika Mlango wa Hormuz, huku kukiwa na dalili chache zinazoonyesha kwamba Iran iko tayari kutoa makubaliano au kufanya makubaliano ya upande mmoja na Washington.

Wakati huo huo, maafisa wa Marekani wameonya kuhusu kupungua kwa akiba muhimu ya silaha na athari zake katika uwezo wa nchi hiyo kushiriki katika migogoro ya kijeshi ya baadaye.