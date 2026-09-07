“Vituko vya Kijeshi katika Ghuba ya Uajemi Vimegeuka kuwa Hukumu ya Kisiasa kwa Trump” — Iran Yaizuia Nguvu Kubwa katika "Vita Vilivyochaguliwa"

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Profesa Steve Hanke, mhadhiri wa Uchumi Unaotumika katika Chuo Kikuu cha Johns Hopkins na aliyewahi kuwa mjumbe wa Baraza la Washauri wa Uchumi la Serikali ya Rais Ronald Reagan, amesema kwamba vita vya Marekani dhidi ya Iran vimeleta madhara makubwa ya kisiasa na kimkakati kwa Washington.

Katika mahojiano na Shirika la Habari la ABNA, Hanke amesema: “Trump amelipia gharama ya vita dhidi ya Iran katika mahakama ya maoni ya umma ya Marekani, na ataendelea kulipa gharama hiyo.”

Ameongeza kuwa vita hivyo vimeonyesha kwa Urusi na China mipaka ya uwezo wa Marekani, huku pia vikisababisha madhara kwa uwezo wa kijeshi wa Washington.

Kwa mujibu wa Hanke, vita hivyo vimesababisha baadhi ya washirika wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi kujitenga zaidi na Washington, sambamba na kudhoofisha taswira ya Marekani na Israel katika eneo hilo.

Akizungumzia nafasi ya Iran katika eneo hilo, Profesa Hanke amesema udhibiti wa Iran juu ya Mlango wa Hormuz umeiwezesha Tehran kujaribu kubadilisha mizani ya nguvu katika eneo.

“Kila awamu ya mapigano imeiweka Iran katika nafasi yenye nguvu zaidi, huku Marekani ikiingia katika nafasi dhaifu zaidi,” amesema.

Hanke pia amesema uungwaji mkono kwa Trump ulianza kupungua pale vita vilipoanza kuathiri moja kwa moja gharama za maisha na mifuko ya wananchi wa Marekani.

Kwa mtazamo wake, vita dhidi ya Iran vilikuwa janga la kimkakati kwa Marekani, na ushawishi wa Washington katika Mashariki ya Kati huenda ukaendelea kupungua.

Ameonya kwamba kuendelea kwa vita kunaweza kudhoofisha zaidi uungwaji mkono kwa Trump, huku akieleza kuwa kujiondoa kwa mbinu (tactical withdrawal) kunaweza kuwa chaguo la kimantiki zaidi kwa Marekani.