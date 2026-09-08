Araghchi Aitaka Marekani Kuheshimu Ahadi Zake Katika Mazungumzo na Waziri wa Mambo ya Nje wa Japan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amesisitiza umuhimu wa Marekani kutekeleza ahadi na makubaliano yake, akieleza kuwa kutotekelezwa kwa ahadi hizo ndiko kulikochangia hali ya sasa ya mvutano katika eneo hilo.

Araghchi alitoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo ya simu yaliyofanyika Jumanne alasiri na Waziri wa Mambo ya Nje wa Japan, ambapo viongozi hao walijadili masuala ya uhusiano wa nchi zao pamoja na maendeleo ya hivi karibuni katika ngazi ya kikanda na kimataifa.

Katika mazungumzo hayo, Waziri Araghchi aliitaja Marekani kuwa inawajibika kwa hali ya sasa ya mvutano katika eneo hilo kutokana na kile alichokiita ukiukaji wa ahadi zake katika mfumo wa Mkataba wa Maelewano wa Islamabad.

Akifafanua msimamo wa Iran, Araghchi alisema kuwa suluhisho la hali hiyo ni rahisi, akisisitiza kwamba Marekani inapaswa kurejea katika kutekeleza ahadi zake na kutia saini Mkataba wa Maelewano wa Islamabad.

Kwa mujibu wa Araghchi, hatua hiyo inaweza kuweka mazingira ya kurejea kwa hali katika eneo hilo kuwa ya kawaida na kupunguza mvutano uliopo.