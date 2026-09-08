Rais Pezeshkian Amjibu Trump: Iran Itaendelea na Upinzani Hadi Wavamizi Wajute Sana

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amejibu kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump, akisisitiza kuwa Iran itaendelea na msimamo wake wa upinzani dhidi ya mashambulizi na vitisho.



Katika ujumbe wake, Pezeshkian alisema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kupinga kwa nguvu zote hadi wale waliofanya uchokozi wajute kwa kiwango kikubwa, huku ikibaki kuwa mlinzi wa haki za wananchi wake.



Rais Pezeshkian alitoa kauli hiyo akijibu kile alichokitaja kuwa ni kauli ya kupotosha kutoka kwa Rais Donald Trump.



Alisisitiza kuwa Iran itaendelea kusimamia haki na maslahi ya taifa lake, akieleza kwamba Jamhuri ya Kiislamu haitarudi nyuma katika kuwalinda wananchi wa Iran na haki zao.