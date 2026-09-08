Taib: Jeshi Linaloshambulia Shule na Harusi Haliwezi Tena Kuitwa Nguvu Kuu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Shirika la Basij la Wanyonge nchini Iran, Hujjatul-Islam Hussein Taib, amesema kuwa jeshi linaloshambulia shule na sherehe za harusi haliwezi tena kuchukuliwa kuwa ni jeshi la nguvu kuu, bali ni jeshi la kihalifu na linaloua watoto.

Taib aliyasema hayo Jumanne wakati wa hafla ya kumuenzi na kumtambulisha mkuu mpya wa Shirika la Basij la Maprofesa, ambapo alizungumzia mabadiliko katika mfumo wa nguvu duniani na mwenendo wa Marekani na nchi za Ulaya.

Amesema hapo awali kulikuwa na dhana kwamba Marekani na Ulaya, kwa kutegemea maendeleo yao ya kisayansi na kiteknolojia, wangeendelea na njia iliyoanza takribani miaka 250 iliyopita baada ya kutangazwa kwa uhuru wa Marekani.

Kwa mujibu wa Taib, njia hiyo ililenga kuifanya dunia kuwa tegemezi kwa nchi za Magharibi katika masuala ya sayansi, kupata sehemu kubwa ya uzalishaji wa utajiri duniani na kuimarisha utawala wa kisayansi na kiteknolojia juu ya dunia.

Hata hivyo, amehoji kuhusu hatua iliyofikiwa na mwelekeo huo katika kipindi cha sasa.

Taib amesema kasi ya mabadiliko ya ndani nchini Marekani pamoja na migawanyiko mikubwa iliyojitokeza ndani ya nchi hiyo imechangia kubadilika kwa mwenendo wao na kuelekea katika matumizi mapana zaidi ya nguvu za kijeshi.

Ameongeza kuwa katika kukabiliana na changamoto wanazokabiliana nazo katika eneo na duniani, Marekani na washirika wake wametumia uwezo wao wa kijeshi na kisiasa kwa kiwango kikubwa, wakitumia kila aina ya nyenzo, kuanzia kutoa fedha hadi kutuma silaha za kisasa zaidi.