Araghchi: Kurejea kwa Hali ya Kawaida katika Mlango wa Hormuz Kunategemea Marekani Kurudi kwenye Makubaliano ya Islamabad

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa kurejea kwa hali ya kawaida katika Mlango wa Hormuz kunategemea Marekani kurejea kwenye Makubaliano ya Maelewano ya Islamabad na kutekeleza ahadi ilizotoa.



Araghchi ameyasema hayo Jumanne katika mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Japan, Toshimitsu Motegi, ambapo viongozi hao walibadilishana mawazo kuhusu masuala ya pande mbili pamoja na maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa.



Akizungumzia hali ya sasa katika eneo hilo, Araghchi amesema Marekani ndiyo inayowajibika kwa mvutano uliopo, akieleza kuwa hali hiyo imesababishwa na ukiukaji wa ahadi zake katika mfumo wa Makubaliano ya Maelewano ya Islamabad.



Amesema suluhisho la hali hiyo ni rahisi, akisisitiza kuwa kurejea kwa Marekani katika kutekeleza ahadi zake, kuheshimu makubaliano na kusaini Makubaliano ya Maelewano ya Islamabad kutafungua njia ya kurejea kwa hali ya kawaida.



Aidha, Araghchi ameeleza maendeleo ya hivi karibuni katika mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu hali ya Mlango wa Hormuz, akitangaza kuwa nchi hizo zimepiga hatua kubwa katika mazungumzo ya kuainisha njia ya muda ya kupita katika mlango huo.



Amesema mashauriano kati ya Iran na Oman yataendelea ili kufikia makubaliano kuhusu mifumo ya baadaye ya usimamizi wa Mlango wa Hormuz.



Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Japan, Toshimitsu Motegi, ameeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo.

Amesisitiza umuhimu wa kuendelezwa kwa mashauriano na uratibu wa kidiplomasia kati ya nchi za eneo hilo na mataifa yanayohusika, kwa lengo la kuimarisha usalama wa kikanda na kuhakikisha uhuru pamoja na usalama wa usafiri wa meli katika Mlango wa Hormuz.



Mawaziri hao wawili pia wamekubaliana kuendelea kufuatilia masuala kadhaa yanayohusu uhusiano wa pande mbili na masuala ya kibalozi.