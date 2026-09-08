Msemaji wa Mahakama ya Iran: Ziara ya Ejei Nchini India Ilikuwa na Mikutano Mingi na ya Kiwango cha Juu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ali Kazemi, amesema ziara ya hivi karibuni ya Mkuu wa Mahakama hiyo, Hujjatul-Islam Gholam-Hossein Mohseni Ejei, nchini India ilikuwa na ratiba nzito na mikutano mingi, huku ikipata ufuatiliaji mkubwa kutoka vyombo vya habari.



Kazemi amesema hayo katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari, akieleza kwa kina kuhusu mpango wa ziara hiyo iliyofanyika kwa ajili ya kushiriki katika mkutano wa wakuu wa mahakama za nchi wanachama wa BRICS.



Amesema Ejei alitoa hotuba rasmi mara tatu katika mkutano huo wa BRICS: hotuba ya kwanza wakati wa ufunguzi, ya pili katika kikao kikuu cha mkutano na ya tatu katika hafla ya kufunga mkutano.



Aidha, baadhi ya viongozi waliomsindikiza Mkuu wa Mahakama ya Iran walitoa hotuba katika vikao na mijadala ya pembeni. Pia kulifanyika mikutano mitano na viongozi wakuu wa mahakama kutoka India, China, Russia, Indonesia na Belarus.



Kwa mujibu wa Kazemi, miongoni mwa programu muhimu za ziara hiyo ulikuwa mkutano na wanazuoni wa Kiislamu pamoja na viongozi na wasomi wa dini na madhehebu mbalimbali nchini India. Kutokana na utofauti mkubwa wa dini na madhehebu nchini humo, ujumbe wa Iran pia ulikutana na wawakilishi wa makundi mbalimbali, wakiwemo Wahindu na Masikh.



Vilevile, Ejei alikutana na wafanyabiashara wa Iran na India na kushiriki Swala ya Ijumaa. Kazemi amesema licha ya muda mfupi wa ziara hiyo, idadi ya mikutano na shughuli zilizofanyika ilikuwa kubwa sana.



Akizungumzia ushiriki wa Ejei katika vikao rasmi vya BRICS, Kazemi amesema Mkuu wa Mahakama ya Iran alitoa sauti ya wananchi wa Iran waliokuwa wakipambana na kulinda nchi yao, na aliwasilisha kwa viongozi wa serikali na mahakama kutoka nchi shiriki kile alichokiita dhuluma dhidi ya mashahidi wa Iran.



Ameongeza kuwa katika mikutano hiyo, msimamo wa wananchi wa Iran dhidi ya kile alichokiita nguvu za kidhahiri ulipata kuungwa mkono na kusifiwa, huku washiriki wengine wakieleza mshikamano wao na waathirika pamoja na familia zao.



Kazemi amesema pia mjadala ulihusu kuanzishwa kwa miundombinu mipya ya kisheria na mifumo ambayo inaweza kusaidia maendeleo ya nchi wanachama wa BRICS na kuimarisha maendeleo yao.



Kuhusu mkutano na wafanyabiashara wa Iran na India, amesema ulizaa mijadala yenye manufaa kuhusu changamoto zinazowakabili wafanyabiashara na wadau wa uchumi.



Aidha, Kazemi ameushukuru umma wa India kwa mapokezi mazuri na mshikamano waliouonyesha kwa wananchi wa Iran, akisema wananchi wa India waliupokea ujumbe wa Iran kwa ukarimu mkubwa na kuonyesha mshikamano wao.



Msemaji huyo wa Mahakama ya Iran amesema wananchi wa India wanachukuliwa kuwa miongoni mwa jamii zilizoongoza katika kupinga mielekeo ya kibeberu na ukoloni, akirejea mapambano ya wananchi wa India dhidi ya utawala wa Uingereza kama sehemu muhimu ya historia ya mapambano dhidi ya ukoloni.



Kazemi amehitimisha kwa kusema kuwa kusimama kwa wananchi wa India pamoja na wananchi wa Iran, huruma waliyoonyesha kwao, pamoja na mapokezi yaliyotolewa na makundi mbalimbali ya kidini na kimadhehebu, ni jambo la muhimu linalostahili kuzingatiwa na kuendelezwa zaidi.