Kutoka “Hakuna Vita Wala Amani” Hadi “Ulingano wa Uzuiaji”: Iran Yabadilisha Hesabu za Washington

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Vyombo vya habari vya Iran vimeangazia kwa kina mwenendo wa hivi karibuni wa uhusiano kati ya Iran na Marekani, vikieleza kuwa mazingira ya awali ya “hakuna vita wala amani” yameanza kubadilika kuelekea kile kinachoitwa “mlinganyo wa uzuiaji”, huku Iran ikidaiwa kuwa imeweza kuvuruga baadhi ya hesabu za Washington.

Gazeti la Etemad, kupitia makala ya Mehdi Beyk-Oghli, limeeleza kuwa maendeleo ya kijeshi ya hivi karibuni kati ya Iran na Marekani yameonyesha kudhoofika kwa mfumo wa “hakuna vita wala amani”. Kwa mujibu wa uchambuzi huo, Washington ilirejea katika operesheni za kijeshi baada ya kupata sehemu ya mahitaji yake ya silaha, huku Tehran ikijibu kwa hatua iliyoelezwa kuwa yenye uwiano na uwezo wa kubadilisha mlinganyo wa uzuiaji.



Makala hiyo pia inasema Iran ilikabiliana na ongezeko la mvutano kwa kutumia mkakati wa kuongeza idadi ya malengo yanayolengwa na makombora, kwa kutumia makombora yenye gharama ndogo ili kuilazimisha mifumo ya ulinzi ya Marekani kutumia rasilimali nyingi zaidi.



Aidha, uchambuzi huo unaeleza kuwa Marekani inakabiliwa na changamoto katika kuunda muungano wa kimataifa dhidi ya Iran, huku China na Russia zikikataa vikwazo vya upande mmoja vya Marekani, wakati baadhi ya nchi nyingine zikisita kujiunga na kampeni ya shinikizo dhidi ya Tehran.



China na Diplomasia ya Mlango wa Hormuz

Kwa upande mwingine, gazeti la Arman Emrooz limeeleza kuwa China inaweza kuwa na nafasi muhimu katika juhudi za kufikia makubaliano mapya au kufufua maelewano ya awali kati ya Iran na Marekani.

Gazeti hilo limeangazia ziara ya Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nchini China, likisema kuwa mazungumzo hayo yanahusisha pia masuala ya usalama Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi.

Usalama wa usafiri wa meli katika Mlango wa Hormuz umetajwa kuwa miongoni mwa masuala muhimu, kutokana na umuhimu wa mlango huo katika usafirishaji wa nishati duniani. Iran, China na Qatar zina maslahi katika kuzuia misukosuko inayoweza kuathiri mtiririko wa mafuta na gesi pamoja na masoko ya kimataifa.



Gazeti hilo limeongeza kuwa nafasi ya China kiuchumi na kisiasa katika eneo hilo inaweza kuiwezesha kusaidia katika upatanishi na kurahisisha mazungumzo kati ya pande zinazohusika, huku Qatar ikichukuliwa kuwa inaweza kuwa daraja kati ya Mashariki na Magharibi.



Amani Haiwezi Kupatikana kwa Kusalimu Amri

Katika makala nyingine iliyochapishwa na gazeti la Kayhan, mwandishi Mohammad Imani amesisitiza kuwa kuzungumzia amani na kumaliza vita hakupaswi kumaanisha kusalimu amri mbele ya mashambulizi.

Kwa mtazamo wake, Iran inapaswa kuendelea na msimamo wake wa upinzani hadi mpinzani akate tamaa na kurudi nyuma. Ameeleza pia kuwa mwenendo wa mapambano ya hivi karibuni umeonyesha uwezo wa Iran kustahimili shinikizo na kuvuruga malengo yaliyowekwa na Washington na Israel.



Makala hiyo pia inasisitiza umuhimu wa mshikamano kati ya uongozi na wananchi wa Iran, ikieleza kuwa juhudi za kuchochea mgawanyiko wa ndani hazijaweza kuvunja mshikamano huo.

Kwa ujumla, uchambuzi wa vyombo hivyo vya habari vya Iran unaweka mkazo katika kuimarisha uwezo wa kujizuia, kuendeleza mshikamano wa ndani na kutumia diplomasia, huku Mlango wa Hormuz ukiendelea kuwa moja ya maeneo muhimu katika harakati za kidiplomasia za kupunguza mvutano wa kikanda.

