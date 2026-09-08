Iran: Marekani na Israel Zimekiuka Mkataba wa IAEA na Kanuni za Usalama wa Nyuklia kwa Kushambulia Vituo vya Nyuklia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekemea vikali mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani vya Iran vilivyo chini ya uangalizi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA).

Kauli hiyo imetolewa na ujumbe wa Iran katika kikao cha Bodi ya Magavana ya IAEA kinachoendelea mjini Vienna, Austria, wakati wa kujadili ajenda inayohusu usalama wa nyuklia na mionzi.



Katika taarifa yake, ujumbe wa Iran umesema mashambulizi hayo hayakulenga tu vituo vya nyuklia vya Iran, bali pia yamekiuka misingi ya mfumo wa kimataifa wa sheria na usalama wa nyuklia.

Iran imesisitiza kwamba Marekani na Israel, kupitia mashambulizi hayo, “wamepiga Mkataba wa Umoja wa Mataifa, Mkataba wa IAEA na kanuni za msingi za usalama wa nyuklia.”



Ujumbe wa Iran pia umeonya kuhusu hatari ya mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia kuwa jambo la kawaida katika mahusiano ya kimataifa, ukisema kwamba endapo mashambulizi hayo yatahalalishwa au kuzoeleka, yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa usalama wa nyuklia duniani.

Kwa upande wake, IAEA imeendelea kusisitiza umuhimu wa usalama wa vituo vya nyuklia na imeonya kwamba mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo hivyo yanaweza kusababisha madhara ya mionzi yanayovuka mipaka ya nchi husika.



Katika kikao cha sasa, Mkuu wa IAEA, Rafael Grossi, pia amesema shirika hilo bado halina uwezo wa kufanya uhakiki wa moja kwa moja katika baadhi ya vituo vya nyuklia vya Iran na limetaka ushirikiano kurejeshwa kwa haraka.



Iran, hata hivyo, imeeleza kuwa vikwazo vilivyowekwa kwa ukaguzi wa baadhi ya vituo vilivyoshambuliwa vinahusishwa moja kwa moja na mashambulizi dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia, na kwamba taratibu maalumu za usalama zinapaswa kuzingatiwa.