Naibu Kamanda wa IRGC: Adui Alikusanya Nguvu Zake Zote, Lakini Wananchi wa Iran Hawakurudi Nyuma

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Meja Jenerali Mustafa Izadi, amesema Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalianzishwa kwa lengo la kumkomboa mwanadamu kiroho na kumuinua, akisisitiza kuwa mhimili wa harakati hiyo ni tauhidi na wilaya.

Akizungumza Jumanne katika hafla ya kumuenzi na kumkabidhi majukumu kamanda mpya wa Kikosi cha Ansar al-Ridha (as) katika Mkoa wa Khorasan Kusini, Izadi amesema wananchi wa Iran, kupitia imani, umoja na kufuata uongozi wa Wilaya, wameweza kusimama imara mbele ya njama na shinikizo mbalimbali za maadui.

Amesema mtaji mkuu wa Iran ni nguvu kazi za kibinadamu zenye imani na moyo wa kujitolea, ambazo zimesimama katika nyanja mbalimbali kwa ajili ya kuilinda Iran na Uislamu.

Wananchi wa Iran Wamevunja Heshima ya Adui

Akizungumzia matukio ya hivi karibuni na msimamo wa wananchi wa Iran, Izadi amesema wakati baadhi ya mataifa yenye nguvu yalikuwa yakiogopa kukabiliana na Marekani, wananchi wa Iran waliweza kuvunja kile alichokiita “heshima na utisho wa adui”, na kuthibitisha kwamba imani na umoja vinaweza kuiwezesha jamii kusimama mbele ya mataifa yenye nguvu.

Amesema adui alikuwa akilenga kusababisha mgawanyiko na hata kuigawa Iran, lakini matokeo ya hatua hizo yamekuwa kinyume, kwani zimeimarisha mshikamano na umoja wa kitaifa.

Izadi pia amesema umoja wa Wasunni na Mashia katika uwanja wa vitendo umeweza kubatilisha njama za maadui.

Iran: Mfano wa Kusimama Imara Dhidi ya Ubeberu

Izadi amesema mwenendo wa Marekani dhidi ya nchi huru kama Venezuela unaonyesha, kwa mtazamo wake, tabia ya kutawala ya nguvu za kibeberu zinazolenga kudhibiti rasilimali za mataifa huru.

Amesema kwa sasa kuna mikondo miwili mikuu inayokabiliana: mkondo wa tauhidi, wilaya na mafundisho ya Mtume Muhammad (saww), Imam Ali (as) na Imam Hussein (as), ambao Mapinduzi ya Kiislamu yanaendelea katika mkondo wake, na mkondo wa pili ambao ni wa ubeberu na utawala wa mabavu.

Akisisitiza msimamo wa Iran dhidi ya mataifa yenye nguvu duniani, Izadi amesema ushindi wa kweli unatoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba taifa la Iran limeonyesha ukweli huo kwa vitendo katika kipindi cha miaka iliyopita.



Kulinda Iran ni Mstari Mwekundu wa Wananchi

Akirejea kipindi cha Ulinzi (Defence) Mtakatifu, Izadi amesema Imam Khomeini (ra) alisisitiza umuhimu wa kulinda ardhi ya taifa, na kwamba wapiganaji wa Kiislamu hawakuruhusu adui kutwaa hata sehemu ndogo ya ardhi ya Iran.

Amesema zaidi ya mashahidi 2,400 kutoka Mkoa wa Khorasan Kusini walitoa maisha yao, huku mashahidi, wapiganaji na vikosi vya wananchi kutoka mkoani humo wakifanya juhudi kubwa katika kulinda Uislamu, Mapinduzi ya Kiislamu na ardhi ya Iran.

Izadi amesema kizazi cha sasa kina wajibu wa kuhifadhi misingi na tunu walizozitetea mashahidi hao.

Akizungumzia kile alichokiita “Vita vya Ramadhani” na shinikizo kubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Izadi amesema adui alitumia nyenzo zake zote, zikiwemo vikwazo vya kiuchumi, shinikizo za kisiasa, hatua za kupinga Mapinduzi na kuchochea ukosefu wa usalama.

Hata hivyo, amesema wananchi wa Iran, kupitia msimamo wao na uvumilivu, waliweza kuzuia adui kufikia malengo yake.