Yemen Yafanya Mashambulizi Makubwa Katika Maeneo Muhimu Nchini Saudi Arabia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Yemen leo Jumanne limetangaza kutekeleza operesheni kubwa na maalumu ya kijeshi dhidi ya maeneo kadhaa muhimu nchini Saudi Arabia.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Jeshi la Yemen lilitumia makombora kadhaa ya balistiki pamoja na ndege zisizo na rubani kushambulia maeneo yafuatayo:

- Vituo vya kampuni ya Aramco katika mji wa Abha;



- Vituo vya Aramco katika mji wa Najran;



- Maeneo ya kiuchumi;



- Vituo vya Aramco katika mji wa Jizan; na



- Kambi ya Jeshi la Anga ya Khamis Mushait.



Taarifa hiyo imesema mashambulizi hayo yalifanyika kwa usahihi mkubwa na kulenga maeneo yaliyotajwa moja kwa moja, huku ikidai kuwa yalisababisha uharibifu mkubwa katika vituo hivyo.



Jeshi la Yemen limesema operesheni hiyo imefanyika kama jibu kwa mashambulizi ya anga 121 yaliyofanywa na Saudi Arabia dhidi ya Yemen katika kipindi cha siku tatu zilizopita.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo ya anga yalitoka katika vituo vya kijeshi vya King Khalid vilivyoko Khamis Mushait na King Fahd vilivyoko Taif, na yalilenga maeneo ya Marib, Al-Bayda, Hodeidah, Taiz na Al-Jawf.



Jeshi la Yemen pia limetaja shambulio la hivi karibuni la Saudi Arabia dhidi ya gereza kuu katika mji wa Al-Hazm, mkoani Al-Jawf, ambapo kwa mujibu wa taarifa hiyo, baadhi ya wafungwa, akiwemo wanawake na watoto waliokuwa wamekuja kuwatembelea ndugu zao, waliuawa huku wengine wakijeruhiwa.



Katika taarifa yake, Jeshi la Yemen limeitwisha Saudi Arabia jukumu kamili la mashambulizi hayo na madhara yake, likisisitiza kuwa shambulio lolote dhidi ya Yemen litajibiwa kwa nguvu na kwa kiwango kikubwa.



Aidha, Jeshi la Yemen limesisitiza kuwa litaendelea na operesheni zake ndani ya Saudi Arabia na kudumisha kile ilichokiita “usawa wa mashambulizi na mashambulizi” hadi pale mashambulizi na mzingiro dhidi ya Yemen vitakapomalizika.



Jeshi hilo pia limerejea kile ilichokitaja kuwa ni miaka ya mateso, mashambulizi na mzingiro dhidi ya Yemen, likisema kuwa mashambulizi ya Saudi Arabia hayataweza kudhoofisha azma ya wananchi wa Yemen, bali yataongeza zaidi dhamira yao ya kukabiliana na kile wanachokieleza kuwa ni uchokozi na dhuluma.