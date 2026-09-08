Iran Yafanya Jaribio la Kombora la Onyo Dhidi ya Meli ya Kivita ya Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezaei, amesema Iran katika kipindi cha saa 48 zilizopita imefanya jaribio muhimu la kombora dhidi ya meli ya kivita ya Marekani.

Rezaei amesema hatua hiyo ilikuwa ni jaribio la aina yake ambalo halijawahi kufanyika tangu kipindi cha Vita vya Iran na Iraq, vinavyojulikana nchini Iran kama Vita vya Kulazimishwa.

Kwa mujibu wa Rezaei, lengo la hatua hiyo lilikuwa “kuifanya tishio la Iran liaminike” na kuonesha uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu wa kuzuia mashambulizi dhidi yake.

Amesema uwezo wa Iran wa kulenga meli za kivita unaweza kuwa na madhara makubwa kwa upande unaoendesha operesheni hizo, akieleza kuwa kuzamishwa kwa meli ya kivita yenye watu kati ya 200 na 300 kunaweza kusababisha madhara makubwa.

Rezaei ameielezea hatua hiyo kuwa hatua muhimu katika mabadiliko ya mikakati ya kivita ya Iran, pamoja na ishara kwamba Iran haitaki tena kuvumilia kile alichokiita mzingiro wa baharini.

Amesisitiza kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha uwezo wa Iran wa kujilinda na kuongeza nguvu ya deterrence, huku akieleza kuwa mazingira ya vita yameanza kubadilika na kuhitaji mikakati mipya ya kukabiliana na vitisho.