Ghalibaf aliidhihaki Amerika kutokana na mafanikio ya hivi karibuni ya vikosi vya silaha vya nchi yetu!

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Shaurio la Kiislamu, Jumanne usiku alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii, na katika picha hiyo aliandika kwa kejeli kwamba roboti mahiri ya chini ya maji (UUV) ya Marekani iliyokuwa ya hali ya juu zaidi ilishangazwa na kunaswa na Jeshi la Wanamaji la IRGC.