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Meli 2 za Marekani, meli 8 za mafuta, na meli 10 zilizokiuka sheria zililengwa

9 Septemba 2026 - 09:45
Msimbo wa Habari: 1863379
Source: ABNA
Meli 2 za Marekani, meli 8 za mafuta, na meli 10 zilizokiuka sheria zililengwa

Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Meli 2 za Marekani, meli 8 za mafuta, na meli 10 zilizokiuka sheria zilizokusudia kuvuka eneo lililopigwa marufuku na lisilo salama la Mlangobahari wa Hormuz zililengwa.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Meli 2 za Marekani, meli 8 za mafuta, na meli 10 zilizokiuka sheria zilizokusudia kuvuka eneo lililopigwa marufuku na lisilo salama la Mlangobahari wa Hormuz zililengwa.

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