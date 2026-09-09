Meli 2 za Marekani, meli 8 za mafuta, na meli 10 zilizokiuka sheria zililengwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Meli 2 za Marekani, meli 8 za mafuta, na meli 10 zilizokiuka sheria zilizokusudia kuvuka eneo lililopigwa marufuku na lisilo salama la Mlangobahari wa Hormuz zililengwa.