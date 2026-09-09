Ukiukwaji wowote kwa meli za mafuta za Iran utajibiwa kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Luteni Jenerali Abdollahi, Mkuu wa Wakuu wa Majeshi, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii na akatangaza: "Jeshi la Marekani la wavamizi limewapa meli za mafuta za Iran tahadhari ya kuondoka eneo hilo ili kuzishambulia, kwa hivyo ninatangaza kwamba ukiukwaji wowote kwa meli za mafuta za Iran utasababisha kulengwa kwa vituo vya Marekani katika eneo hili na Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."