IRGC: Kunaswa kwa chombo cha adui cha akili ndani ya maji katika Mlangobahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Jeshi la Wanamaji la IRGC katika taarifa yake lilitangaza:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Watu wapendwa wa Iran;

Kwa neema maalum ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, wapiganaji wa Jeshi la Wanamaji la IRGC leo alfajiri katika operesheni ngumu ya kijasusi na kijeshi waliweza kuitega njia moja ya manowari za kisasa zaidi za akili na zisizo na rubani za jeshi la kigaidi la Marekani kwenye mlango wa Mlangobahari wa Hormuz.

Chombo hiki cha akili cha majini kinatumia teknolojia ya hali ya juu zaidi duniani katika nyanja ya magari ya chini ya maji, na kilipewa meli za jeshi la kigaidi la Marekani mwaka 2025.

Inastahili kutajwa kwamba manowari hii sasa imetwaliwa kama nyara na picha zake zitatolewa katika saa chache zijazo.