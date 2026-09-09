Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Vita vya nguvu vitaendelea

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Makao ya matengenezo, maandalizi na maeneo ya ndege za kivita za F-35, F-16, F-15 pamoja na malindo ya ndege za kivita yalilengwa.
9 Septemba 2026 - 09:47
Msimbo wa Habari: 1863384
Source: ABNA
Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Makao ya matengenezo, maandalizi na maeneo ya ndege za kivita za F-35, F-16, F-15 pamoja na malindo ya ndege za kivita yalilengwa.
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