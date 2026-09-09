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Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Vita vya nguvu vitaendelea

9 Septemba 2026 - 09:47
Msimbo wa Habari: 1863384
Source: ABNA
Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Vita vya nguvu vitaendelea

Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Makao ya matengenezo, maandalizi na maeneo ya ndege za kivita za F-35, F-16, F-15 pamoja na malindo ya ndege za kivita yalilengwa.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Makao ya matengenezo, maandalizi na maeneo ya ndege za kivita za F-35, F-16, F-15 pamoja na malindo ya ndege za kivita yalilengwa.

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