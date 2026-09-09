Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Vita vya nguvu vitaendelea

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza: Makao ya matengenezo, maandalizi na maeneo ya ndege za kivita za F-35, F-16, F-15 pamoja na malindo ya ndege za kivita yalilengwa.