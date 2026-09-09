Al-Mayadeen: Yemen bado hajatumia silaha zake maalum dhidi ya Saudi Arabia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, mwandishi wa Al-Mayadeen alisisitiza kwamba adui wa Saudia ndani ya siku tatu alifanya mashambulizi 135 ya anga kwa ajili ya kuunga mkono mamluki wake huko Al-Jawf lakini alishindwa kubadili mwenendo wa vita.

Aliongeza: Vikosi vya silaha vya Yemen vina orodha yao ya malengo, na mwendelezo wa mashambulizi ya Saudi Arabia utasababisha upanuzi wa wigo wa majibu ya Sanaa.

Mwandishi wa Al-Mayadeen aliendelea: Vikosi vya silaha vya Yemen bado havijatumia makombora yao ya hypersonic au ndege zisizo na rubani maalum katika vita dhidi ya adui wa Saudia.

Hapo awali, chanzo cha uwanjani katika mazungumzo na televisheni ya Yemen siku ya Jumanne kilisisitiza kwamba vikosi vya silaha vya nchi hiyo vililenga maeneo ya adui wa Saudia katika eneo la Al-Yatama lililoko Khub wa al-Sha'af katika mkoa wa Al-Jawf.

Chanzo hiki kiliongeza kwamba vikosi vya Yemen vilifanya operesheni kubwa ya kuwazunguka mambo yanayohusiana na adui wa Saudia waliokuwa wameingia katika soko la Al-Yatama, ambapo makumi ya vifaa vyao vya kijeshi viliharibiwa.

Kilifafanua kwamba soko la Al-Yatama na maeneo yote ambayo adui alikuwa amevingilia yalisafishwa na mambo ya uadui yanafuatiliwa karibu na Al-Jawf. Vikosi vya silaha vya Yemen vinafuatilia harakati za adui katika nguzo zote za mapigano huko Al-Jawf.