Cairo na Amman zinaunga mkono uamuzi wa London wa kukabiliana na makazi ya Kiyahudi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Palestina "Sama", Misri na Jordan zililakaribisha uamuzi mpya wa serikali ya Uingereza wa kupiga marufuku biashara ya bidhaa na huduma zinazohusiana na makazi yasiyo halali ya serikali ya Kizayuni katika ardhi iliyokaliwa ya Palestina.

Nchi hizi mbili zililiona hatua ya London kama hatua muhimu inayolingana na maazimio ya kimataifa ili kukabiliana na upanuzi wa makazi na kuzuia kuporomoka kwa suluhu ya mataifa mawili.

Hapo awali, viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Kanada katika taarifa yao ya pamoja walielezea upanuzi wa makazi na kuongezeka kwa vurugu za walowezi wa Kizayuni kama tishio la moja kwa moja na la haraka kwa utulivu wa eneo hilo.

Andy Burnham, Waziri Mkuu wa Uingereza, Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa, na Mark Carney, Waziri Mkuu wa Kanada, katika taarifa hiyo walisisitiza kwamba nchi hizi tatu zitachukua hatua za kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka makazi na kuweka vikwazo mahususi dhidi ya wasuluhishi na wanufaika wa shughuli hizi.

Viongozi wa nchi hizi tatu, kwa kusisitiza uharamu wa makazi ya Ukingo wa Magharibi kwa mujibu wa sheria za kimataifa, walisema mipango kama vile "Evan" na kuongezeka kwa vurugu za walowezi ni sababu inayotishia matarajio ya amani katika eneo hilo.

Katika taarifa hiyo imesemwa: "Baada ya kutambua nchi ya Palestina mwaka jana, sasa ni wakati wa kuchukua hatua za vitendo na zaidi ili kulinda suluhu ya mataifa mawili na maadili yetu."

Nchi hizi tatu zilielezea kufikia suluhu ya mataifa mawili kuwa ni muhimu kwa usalama wa Asia Magharibi na kwingineko, na kulielezea uamuzi huu ulioratibiwa kama hatua ya mabadiliko katika mbinu yao ya kulinda utulivu wa eneo.

Pia ilitangazwa kuwa nchi hizi tatu mwishoni mwa mwezi huu, kando ya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa, zitafanya mkutano wa pamoja kwa lengo la kufuatilia hatua hizi.