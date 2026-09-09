Mafuta karibu kufikia dola 100 baada ya majibu madhubuti ya Iran dhidi ya uchokozi wa Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, bei ya mafuta katika biashara za mapema ilipanda kwa dola moja na mikataba ya future ya mafuta ghafi ya Brent ilirekodiwa kwa dola 99.49 kwa pipa. Bei ya mafuta ghafi ya West Texas Intermediate pia ilifikia zaidi ya dola 94.

Kupanda huku kwa bei kulitokea baada ya majibu madhubuti ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya uchokozi wa jeshi la kigaidi la Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Mwenendo huu umesababisha bei ya mafuta ghafi ya Brent kupanda kwa asilimia 25 ikilinganishwa na mwanzoni mwa Agosti.

Asubuhi ya leo, ofisi ya mahusiano ya umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza kwamba manowari za kivita DDG-119 na DDG-53 zenye makombora ya cruise na mfumo wa Aegis zilishambuliwa.