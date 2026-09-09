Msemaji wa IRGC: Uwepo wa Marekani Mashariki ya Kati Haufai Tena Kuendelea

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Hossein Mohebbi, amesema kuwa Marekani haina uwezo wa kuendelea na uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo kutokana na gharama kubwa na uchakavu wa kijeshi unaokabiliwa na vikosi vyake.

Akizungumza na Shirika la Habari la Iran IRNA kando ya mkutano wa kuwaenzi wafanyakazi wa vyombo vya habari katika Mkoa wa Markazi, katikati mwa Iran, Jenerali Mohebbi amesema kuwa Mlango wa Hormuz kwa sasa ni miongoni mwa mambo muhimu yanayoathiri mfumo wa dunia na hatima ya vita.

Amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeweza kuweka usimamizi na udhibiti madhubuti katika eneo hilo kutokana na uwezo wake wa kijiografia, kiutendaji na kijeshi.

Kwa mujibu wa msemaji huyo, uwezo wa Iran wa kufuatilia, kugundua na kulenga vifaa vya kijeshi vya adui umeonyesha sehemu ya nguvu zake za kimkakati na kuthibitisha uwezo wake wa kudhibiti mazingira ya Mlango wa Hormuz.

Aidha, amesema uwepo wa meli za kivita za Marekani katika Ghuba ya Uajemi umepungua kwa kiasi kikubwa.

Ameeleza kuwa kabla ya kuanza kwa mapambano ya hivi karibuni, kulikuwa na takribani meli 30 hadi 40 za kivita za Marekani katika eneo hilo, lakini hali hiyo haipo tena, huku sehemu kubwa ya meli hizo ikiwa imejiondoa na kusogea mamia ya kilomita kutoka katika pwani ya Iran.

Jenerali Mohebbi amesema Iran, kwa kutumia silaha na makombora yake mapya, ina uwezo wa kulenga vifaa vya kijeshi vya adui kutoka umbali mrefu, jambo ambalo, kwa mujibu wake, limeongeza gharama za kuendelea kuwepo na kufanya operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo hilo.

Ameongeza kuwa Marekani inakabiliwa na uchakavu mkubwa wa vikosi na vifaa, hali ambayo haihusiani tu na meli na vifaa vya kijeshi, bali pia inahusisha hali ya kisaikolojia na morali ya wanajeshi wake walioko katika eneo hilo.

Msemaji huyo wa IRGC amesisitiza kuwa taarifa zilizopo zinaonyesha Marekani haiwezi kubeba kiwango hicho cha gharama na uchakavu kwa muda mrefu, hivyo kuendelea kwa uwepo wake wa kijeshi katika Kanda kunakabiliwa na changamoto kubwa.

Kuhusu usimamizi wa usafiri wa majini, amesema Iran imepanua eneo lake la ufuatiliaji na usimamizi wa harakati za meli. Ameeleza kuwa eneo hilo halikomei tena katika Mlango wa Hormuz, bali limepanuka na kujumuisha maeneo ya Bahari ya Oman na Bahari ya Arabia.

Amesema sehemu ya eneo hilo inaanzia maeneo yaliyo karibu na Chabahar, huku akibainisha kuwa viwianishi na maelezo ya kina kuhusu eneo hilo vitatangazwa kwa wakati unaofaa.

Jenerali Mohebbi pia amesema kwamba kile alichokiita kuzingirwa kwa njia ya bahari hakipaswi kueleweka kuwa ni hatua inayohusu mlango au eneo moja pekee, bali kinaweza kuhusisha maeneo mapana ya Ghuba ya Uajemi, Bahari ya Oman na Bahari ya Arabia.

Aidha, amesisitiza kuwa Iran, kwa kutegemea uwezo wa Majeshi yake na uwezo wake wa kimkakati, haitaruhusu adui kufikia malengo yake kupitia shinikizo, vitisho au hatua za kijeshi, na kwamba itajibu kwa uthabiti na kwa kiwango kinacholingana na aina ya uchokozi.

Akizungumzia nafasi ya vyombo vya habari, Msemaji huyo amesema vyombo vya habari kwa sasa viko katika mstari wa mbele wa mapambano dhidi ya adui, hasa katika kile alichokiita vita vya simulizi na operesheni za kisaikolojia.

Amehitimisha kwa kusema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina uwezo mkubwa wa vyombo vya habari pamoja na wataalamu wenye ujuzi katika eneo hilo, na kwamba uwezo huo unaweza kusaidia kukabiliana na kampeni za upotoshaji na operesheni za kisaikolojia, na kufikisha ujumbe wa kile alichokiita upande wa haki kwa watu wanaotafuta ukweli duniani.