Balozi wa Iran katika OIC Akutana na Waziri wa Mambo ya Nje Abbas Araghchi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Mwakilishi wake wa Kudumu katika Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) mjini Jeddah, Mohammad Hassan Sheikh al-Islami, amekutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, mjini Tehran.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, katika mkutano huo uliofanyika Jumatano, Sheikh al-Islami aliwasilisha taarifa kuhusu hatua na mipango ya hivi karibuni inayotekelezwa na ujumbe wa Iran ndani ya OIC, pamoja na mashauriano yaliyofanywa katika mfumo wa shirika hilo.



Pande hizo mbili pia zilijadili maendeleo ya hivi karibuni katika Ulimwengu wa Kiislamu, hususan kuendelea kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni wa Israel dhidi ya Palestina na Lebanon.



Aidha, walibadilishana maoni kuhusu uwezo, mifumo na mipango mbalimbali inayopatikana ndani ya OIC ambayo inaweza kutumika kuimarisha uratibu miongoni mwa nchi za Kiislamu na kuweka mazingira ya kuchukuliwa kwa hatua za pamoja dhidi ya uhalifu huo.



Mkutano huo unalenga pia kujadili namna ya kutumia taasisi na uwezo wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu katika kuimarisha mshikamano na uratibu wa nchi za Kiislamu kuhusu masuala yanayohusu Ulimwengu wa Kiislamu.