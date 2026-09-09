Iran Yaitaka Baraza la Usalama la UN Kuwajibika Dhidi ya Mashambulizi ya Israel Nchini Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni wa Israel dhidi ya Lebanon, ikitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi nyingine kutekeleza majukumu yao dhidi ya uchokozi huo.



Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema mashambulizi ya kikatili yaliyofanyika katika siku za hivi karibuni dhidi ya maeneo ya makazi kusini mwa Lebanon yamesababisha kuuawa na kujeruhiwa kwa makumi ya raia wa Lebanon, wakiwemo wanawake na watoto.



Wizara hiyo imepongeza upinzani na uvumilivu wa wananchi wa Lebanon katika kukabiliana na uvamizi na vitendo vya utawala wa Israel, huku ikisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaendelea kuiunga mkono Lebanon katika kulinda uhuru wake wa kitaifa na mamlaka yake juu ya ardhi yake.



Taarifa hiyo imesema mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon na kukalia sehemu za ardhi ya nchi hiyo, yakifuatana na kile Iran inachokitaja kuwa ni uhalifu mkubwa wa kivita, yanafanyika huku kukiwa na msaada wa wazi wa Marekani kwa Israel.



Kwa msingi huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imeutaja utawala wa Marekani kuwa mshirika mkuu katika uhalifu wa Israel nchini Lebanon, na kuitaka Marekani kuwajibika na kuchukuliwa hatua kuhusu nafasi yake katika mashambulizi hayo.



Aidha, Iran imekosoa ukimya na kutokuchukua hatua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya vitendo vya uchokozi vya Israel, ikisema hali hiyo inatishia kwa kiasi kikubwa amani na usalama wa kikanda na kimataifa.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kushindwa kwa Baraza la Usalama kuchukua hatua hakuharibu tu uaminifu na hadhi ya Umoja wa Mataifa, bali pia kunamtia moyo Israel kuendelea kufanya uhalifu na kupanua wigo wa vita.



Iran imesisitiza kuwa Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu wa Umoja huo pamoja na nchi zote wanachama wana wajibu wa kuchukua hatua zinazohitajika ili kusimamisha mashambulizi na uhalifu wa kivita unaofanywa na Israel.



Mwisho, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imezitaka nchi za Kiislamu na mataifa ya Kanda kutambua wajibu wao wa kuiunga mkono Lebanon katika kukabiliana na mashambulizi ya Israel.



Aidha, Iran imeitaka Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) kuchukua hatua madhubuti na kutumia uwezo wake wote katika juhudi za kusitisha kile ilichokiita uhalifu wa Israel, pamoja na kuhakikisha wahusika wa uhalifu huo wanachunguzwa, wanafikishwa katika vyombo vya sheria na kuchukuliwa hatua.