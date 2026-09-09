Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran: Tutajibu kwa Kuthabiti Uchokozi Wowote wa Kijeshi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali shambulio lililofanywa na Jeshi la Marekani dhidi ya idadi ya meli za mafuta za Iran katika jioni ya Jumanne, Septemba 8, na kusisitiza kuwa Majeshi ya Iran hayatasita kutumia haki yake ya asili ya kujilinda kihalali.

Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, Wizara hiyo imesema shambulio la Marekani dhidi ya meli za kibiashara za Iran katika Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Oman ni mwendelezo wa uchokozi wa kijeshi, vizuizi vya baharini na vita vya kiuchumi vinavyofanywa na Marekani dhidi ya Iran.

Iran imesema hatua hiyo ni ukiukaji wa wazi wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, huku ikionya kwamba mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara za Iran si tu yanaongeza kwa kiwango kikubwa mvutano katika eneo, bali pia yanatishia amani na usalama wa kikanda na kimataifa.

Wizara hiyo imeeleza kuwa, kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli za mafuta za Iran, Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kutumia haki yake ya kujilinda, yalifanya mashambulizi ya kujihami dhidi ya kambi na vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, ambavyo kwa mujibu wa taarifa hiyo vinaendelea kutoa msaada kwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran.

Aidha, taarifa hiyo imesema baadhi ya meli za Marekani zilizohusika katika uchokozi huo zililengwa katika operesheni za kujihami za Iran.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesisitiza azma yake thabiti ya kulinda uhuru, mamlaka na maslahi ya kitaifa ya Iran dhidi ya hatua za uchokozi za Marekani.

Imeongeza kuwa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hayatasita kutumia haki yake ya asili ya kujilinda, na kwamba yatatoa jibu thabiti na linalofaa dhidi ya uchokozi wowote wa kijeshi unaofanywa na adui.

Mwisho, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imezitaja Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuwa na wajibu wa kuchukua hatua za haraka kuhusu kile ilichokiita ukiukaji mkubwa wa amani na usalama wa kimataifa unaotokana na vitendo vya uchokozi vya Marekani dhidi ya Iran.