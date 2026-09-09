Kamanda wa Vikosi vya Nchi Kavu vya Iran: Tuko Tayari Kikamilifu Kukabiliana na Tishio Lolote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa Vikosi vya Nchi Kavu vya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Ali Jahanshahi, amesisitiza umuhimu wa kudumisha utayari wa kijeshi ili kukabiliana na vitisho vinavyoweza kujitokeza siku zijazo.

Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua utayari na uwezo wa kivita wa vitengo vya Brigedi ya 16 ya Kivita ya Qazvin, Jenerali Jahanshahi amesema: “Tuna utayari kamili wa kukabiliana na vitisho vyote, katika mazingira yoyote.”

Kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Iran iliyonukuliwa na Shirika la Habari la Iran IRNA Jumatano, katika ziara hiyo kamanda huyo alikagua viwango vya utayari wa kioperesheni, uwezo wa kivita, vifaa pamoja na uwezo wa kiulinzi wa vitengo vya brigedi hiyo.

Jenerali Jahanshahi pia ameeleza kuwa vitengo vya Vikosi vya Nchi Kavu vya Jeshi la Iran vilivyoko katika maeneo ya mipakani vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari.

Amesema vikosi hivyo vina uwepo hai katika mipaka ya Iran na vinaendelea kulinda mipaka na maeneo ya kimkakati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa utayari kamili.

Kamanda huyo amesisitiza kuwa kudumisha uwezo wa kioperesheni na utayari wa vikosi ni muhimu katika kuhakikisha usalama wa mipaka ya Iran na kukabiliana na vitisho vyovyote vinavyoweza kujitokeza.