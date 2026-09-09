Araghchi Ampokea Kaimu Balozi wa Iran Nchini Afghanistan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amekutana na Kaimu Balozi wa Iran nchini Afghanistan, Ali Reza Bikdeli, mjini Tehran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, katika mkutano huo uliofanyika Jumatano, Bikdeli alimpa Waziri Araghchi taarifa kuhusu hatua na mipango ya hivi karibuni inayotekelezwa na Ubalozi wa Iran mjini Kabul.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa shughuli hizo zinalenga kufuatilia na kuimarisha masuala yenye maslahi ya pamoja kati ya Iran na Afghanistan.

Bikdeli pia alieleza maendeleo ya hivi karibuni kuhusu masuala mbalimbali ya pamoja, yakiwemo masuala ya kibalozi na huduma za ubalozi, uchumi pamoja na utamaduni.

Katika mkutano huo, pande hizo pia zilijadili maendeleo ya hivi karibuni na hali ya sasa ya uhusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Afghanistan, pamoja na mwenendo wa ushirikiano wa pande mbili.

Aidha, walibadilishana maoni kuhusu njia za kuimarisha na kuendeleza zaidi uhusiano na ushirikiano kati ya Tehran na Kabul katika maeneo yenye maslahi ya pamoja.