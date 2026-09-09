Iran, Urusi na China: Kupeleka suala la nyuklia la Iran Baraza la Usalama hakuna msingi wa kisheria

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Iran, Urusi na China zimetoa tamko la pamoja katika kikao cha Bodi ya Magavana wa Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA), likipinga rasimu ya azimio lililowasilishwa na Marekani pamoja na nchi tatu za Ulaya, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, kuhusu suala la mpango wa nyuklia wa Iran.

Nchi hizo tatu zimesema kuwa pendekezo la kupeleka suala hilo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa halina msingi wa kisheria, na kwamba hatua hiyo inalenga kuongeza mvutano badala ya kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Aidha, zimezitaka nchi wanachama wa IAEA kutafakari kwa makini madhara ya hatua hiyo na kutounga mkono rasimu inayolenga kuishinikiza Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Iran, Urusi na China zimeeleza kuwa rasimu hiyo, licha ya kuwa na mapungufu ya kimaudhui na kisheria, haijataja wazi mashambulizi yaliyolenga vituo vya nyuklia vya Iran, ambayo kwa mujibu wa nchi hizo ndiyo sababu kuu ya hali ya sasa.

Tamko hilo pia limekosoa madai kwamba Iran haikutimiza majukumu yake chini ya makubaliano ya ulinzi wa nyuklia (Safeguards) mwezi Juni 2025, likisema madai hayo yalichochewa na masuala ya kisiasa na hayakuwa na msingi wa kisheria. Iran, Urusi na China zimeeleza kuwa madai hayo yalitengeneza mazingira yaliyotangulia mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vilivyokuwa chini ya uangalizi wa IAEA.

Aidha, nchi hizo zimepinga jaribio la nchi tatu za Ulaya kutumia kile kinachojulikana kama “Snapback mechanism”, zikisisitiza kuwa masharti yote ya Azimio la Baraza la Usalama namba 2231 yalimalizika tarehe 18 Oktoba 2025. Kwa mtazamo wao, hatua ya kuanzisha tena utaratibu huo haina uhalali wala athari za kisheria.

Iran, Urusi na China pia zimelaani vikali mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vilivyo chini ya uangalizi wa IAEA, pamoja na kuendelea kuwepo kwa vitisho vya mashambulizi zaidi. Zimesema hali hiyo imeunda mazingira ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya IAEA na inaweza kudhoofisha misingi ya Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia (NPT).

Kwa mujibu wa tamko hilo, hali ya usalama nchini Iran imefanya utekelezaji wa kawaida wa shughuli za ukaguzi wa IAEA kuwa mgumu kwa vitendo. Hata hivyo, nchi hizo zimesisitiza kuwa Iran imeendelea kushirikiana na Wakala huo licha ya mazingira hayo ya kipekee.

Aidha, zimetaja mwitikio chanya wa Tehran kuhusu ombi la IAEA la kufikia Kituo cha Nyuklia cha Bushehr kama ishara ya utayari wa Iran kuendelea kushirikiana kwa njia ya kujenga na kwa nia njema.

Iran, Urusi na China zimeongeza kuwa ili ushirikiano kati ya Iran na IAEA uendelee, kunahitajika dhamana madhubuti, hususan kuhakikisha kuwa mashambulizi au hatua kama hizo hazitajirudia.

Nchi hizo tatu pia zimethibitisha msimamo wa Iran wa kuendelea kuheshimu kanuni za kutokuenea kwa silaha za nyuklia, huku zikisisitiza haki isiyoweza kunyang'anywa ya nchi wanachama wa NPT ya kutafiti, kuzalisha na kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani.

Katika hitimisho la tamko hilo, Iran, Urusi na China zimesema kuwa suluhisho endelevu la hali ya sasa haliwezi kupatikana bila kusitishwa mara moja na kwa kudumu kwa mashambulizi yote, kuondolewa kwa vitisho vya mashambulizi zaidi, na kukubaliwa kwa kanuni kwamba masuala yote halali kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran yanapaswa kushughulikiwa kupitia mazungumzo na diplomasia, ambayo yameyataja kuwa ndiyo njia pekee ya kivitendo ya kusonga mbele.