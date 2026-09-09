Baghaei: Kupelekwa kwa faili ya nyuklia ya Iran Baraza la Usalama hakuna msingi wa kimantiki

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kuwa kupelekwa kwa faili ya mpango wa nyuklia wa Iran katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hakujajengwa juu ya msingi wowote wa kimantiki au wa haki.



Baghaei amesisitiza kuwa Iran haijafanya ukiukaji wowote wa majukumu yake unaoweza kuhalalisha hatua hiyo.



Katika taarifa yake, msemaji huyo amesema kwamba iwapo Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA) ungekuwa na kiwango cha chini kabisa cha kutenda kwa usawa, ungepaswa kulaani mashambulizi ya Marekani pamoja na uchokozi wa utawala wa Israel dhidi ya Iran.



Baghaei pia ameuelezea uamuzi huo mpya kuwa unakinzana, kwa sababu unaitaka Iran kutekeleza majukumu yake chini ya makubaliano ya ulinzi wa nyuklia (Safeguards), lakini wakati huo huo hautaji kwamba kushindwa kwa IAEA kufikia baadhi ya vituo vya nyuklia kunatokana na mashambulizi ya Marekani na uchokozi wa Israel.



Amesema hali hiyo inaonyesha kwamba suala la nyuklia la Iran linashughulikiwa kwa mtazamo wa kisiasa badala ya kuzingatia mazingira halisi yaliyosababisha matatizo katika utekelezaji wa shughuli za ukaguzi na ufuatiliaji wa IAEA nchini Iran.



Baghaei amesisitiza kwamba hatua yoyote dhidi ya Iran inapaswa kuzingatia ukweli wa hali iliyopo na majukumu ya pande zote, badala ya kuilenga Iran pekee.