Sheikh Arif Surya: “Tusifuge watoto, tuwalee” — Atoa wito wa kuimarisha malezi na kuwaunga mkono walimu wa dini

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwenyekiti wa Umoja wa Maimamu na Walimu Tanzania (UMATA), Sheikh Arif Surya, ametoa wito kwa wazazi, walimu na viongozi wa dini kuimarisha malezi ya watoto kwa misingi ya Imani, maadili na malezi bora, akisema kuwa familia ina nafasi kubwa katika kuzuia vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii.

Sheikh Arif aliyasema hayo wakati wa Kongamano la Ukatili wa Kijinsia na Dua kwa Wanafunzi Wanaotarajia Kufanya Mitihani, lililoandaliwa na Walimu wa Dini ya Kiislamu wa Shule za Msingi na Sekondari Wilaya ya Ubungo.

Katika hotuba yake, Sheikh Arif aliwataka wazazi kutambua kuwa malezi ya mtoto hayawezi kuachwa kwa shule pekee, bali yanaanzia nyumbani. Aliwasisitiza wazazi kujirekebisha kwanza na kuwa mfano bora kwa watoto wao.

Akisisitiza umuhimu wa malezi, alisema:

“Tusifuge watoto, tuwalee.”

Alieleza kuwa kuwapatia watoto mahitaji ya msingi pekee hakutoshi, bali wazazi wanapaswa kufuatilia mienendo yao, marafiki wanaoshirikiana nao, wanachotazama, matumizi yao ya simu na mitandao ya kijamii, pamoja na kuwajengea misingi ya Imani na maadili.

Sheikh Arif pia amesisitiza umuhimu wa wazazi kuwafundisha watoto kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuishi kwa kufuata mafundisho ya Qur’ani na Mtume Muhammad (S.A.W.W.), akisema malezi yenye Imani yana mchango mkubwa katika kumlinda mtoto dhidi ya mienendo na vitendo visivyofaa.

Atoa wito wa kuwaunga mkono walimu wa dini

Katika hatua nyingine, Sheikh Arif amesisitiza umuhimu wa jamii kuwaunga mkono walimu wa dini, akieleza kuwa walimu wana jukumu kubwa la kujenga kizazi cha kesho.

Akisisitiza nafasi ya walimu katika jamii, alisema:

“Taifa la leo analo Imam, taifa la kesho analo mwalimu.”

Ameeleza kuwa Imam ana nafasi kubwa katika kuwaongoza watu wa sasa, wakati mwalimu ana jukumu la kukijenga kizazi ambacho kitakuwa msingi wa taifa la baadaye.

UMATA kuwezesha maimamu na walimu

Sheikh Arif pia ameeleza mpango wa UMATA wa kuwaunganisha maimamu na walimu wa dini kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, pamoja na kuwajengea uwezo wa kitaaluma na kuwawezesha kiuchumi.

Amesema hatua hiyo inalenga kuwafanya walimu na maimamu wawe na uwezo zaidi wa kutekeleza majukumu yao ya kielimu, kidini na kijamii kwa ufanisi.

Aidha, amesisitiza kuwa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia hayawezi kufanikiwa kwa juhudi za upande mmoja pekee, bali yanahitaji ushirikiano wa wazazi, walimu, viongozi wa dini na jamii kwa ujumla.

Amehitimisha kwa kusisitiza kwamba kujenga familia yenye Imani, maadili na malezi sahihi ni miongoni mwa njia muhimu za kulinda watoto na kujenga jamii yenye amani, heshima na usalama.