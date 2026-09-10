Kupungua kwa usafiri katika Mlango wa Hormuz hadi kiwango cha chini kabisa katika siku 10 zilizopita

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, kulingana na takwimu zilizotolewa na makampuni ya usafirishaji wa baharini, idadi ya meli za mizigo zilizopita katika Mlango wa Hormuz siku ya Jumatano ilikuwa chini ya wastani wa siku kumi zilizopita.

Habari hii inakuja wakati vyombo vya habari viliripoti kwamba kufuatia kuongezeka kwa mvutano katika Mlango wa Hormuz, mafuta yasiyosafishwa ya Brent yalifikia zaidi ya dola 101 kwa pipa kwa mara ya kwanza katika wiki saba zilizopita.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kwamba Mlango wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi Marekani itakapobadilisha tabia yake na kurejea kutekeleza majukumu yake ndani ya mfumo wa Makubaliano ya Islamabad.