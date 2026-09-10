Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ismail Baghai, katika kukabiliana na madai yasiyo na msingi ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani kuhusu kuingilia kati kwa Iran katika suala la Yemen, aliandika kwenye ukurasa wake wa kibinafsi:

«Uongo wa Marco Rubio hauwezi kuchukua nafasi ya ukweli. Ansarullah ni mhusika huru anayeamua mwenyewe; hapokei amri kutoka kwa mtu yeyote na si wakala wa wengine.

Chanzo cha ukosefu wa utulivu katika eneo hili kinapaswa kutafutwa katika uingiliaji wa kijeshi wa Marekani na sera zake za ubabe. Ikiwa Washington kweli ilitaka amani, ingechukua hatua moja rahisi tu: kukomesha uingiliaji wake wa kikatili na unaosababisha ukosefu wa utulivu katika eneo letu.

Amani nchini Yemen haipatikani kwa mabomu na shinikizo la nje. Amani huanza na mazungumzo ya kweli kwa msingi wa ramani ya njia iliyokubaliwa na pande zote.»