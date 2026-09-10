Mokhber: Trump baada ya kukamata ndege isiyo na rubani ya Marekani ataelewa anashughulika na nguvu gani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, mshauri wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Mwanzoni mwa miaka ya tisini Iran ilikamata RQ-170, na chini ya muongo mmoja baadaye ikawa nguvu kuu katika uwanja wa ndege zisizo na rubani duniani.

Aliongeza: Sasa ndege isiyo na rubani ya Marekani inaweza kuwa fursa ya kuruka mpya katika mifumo ya kujitegemea. Trump angalifu kabla ya kuwafukuza majenerali wenye uzoefu wa Pentagon angeliwapa swali la kuwa anashughulika na nani.