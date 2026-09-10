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Azizi akiwaelekea wanajeshi wa Marekani: Kabla haijachelewa, rudi katika nchi yenu

10 Septemba 2026 - 10:17
Msimbo wa Habari: 1863802
Source: ABNA
Azizi akiwaelekea wanajeshi wa Marekani: Kabla haijachelewa, rudi katika nchi yenu

Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa ya Bunge, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii, akiwaelekea Wamarekani alisema: Kabla haijachelewa, rudi katika nchi yenu.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ibrahim Azizi, Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Washindi wa jeshi la bahari wamewaonyesha tena kwamba hapa ni Ghuba ya Uajemi daima, na Iran inaisimamia kama mshindi.

Aliendelea, akiwaelekea wanajeshi wa jeshi la kigaidi la Marekani, aliongeza: Kimbieni kabla haijachelewa ili kuokoa mabaki ya vifaa na watu wenu, rudi katika ardhi yenu ili angalau muweze kutetea mipaka yenu wenyewe.

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