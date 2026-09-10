Yahya Saree alitangaza: Mashambulizi 54 ya anga ya Saudia dhidi ya Yemen katika saa 12 zilizopita

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al-Masirah, Yahya Saree, msemaji wa jeshi la Yemen, alitangaza kwamba ndege za kivita za Saudia katika saa 12 zilizopita zilifanya mashambulizi 54 ya anga dhidi ya mikoa kadhaa ya nchi hii.

Alisema kwamba mashambulizi haya yalilenga mikoa ya Al-Jawf, Marib, Taiz, Al-Hudaida, Saada na Al-Baida.

Kwa mujibu wa msemaji wa kijeshi wa Ansarullah ya Yemen, mashambulizi haya yalifanywa kwa kutumia ndege za kivita F-15SA zilizopaa kutoka kituo cha anga cha King Khalid huko Khamis Mushait.

Pia alitangaza kwamba ndege moja ya kivita ya Typhoon ilipaa kutoka kituo cha King Fahd katika mji wa Taif na kufanya shambulizi dhidi ya mkoa wa Al-Jawf.

Yahya Saree alisisitiza kwamba mashambulizi na uvamizi unaoendelea dhidi ya Yemen hayatabaki bila jibu na adhabu.

Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Saudia vilitangaza kwamba sauti za king'ora cha hatari zilisikika huko Abha na Khamis Mushait kusini mwa Saudi Arabia.

Kwa upande mwingine, Wizara ya Afya ya Sanaa ilitangaza kwamba idadi ya wafia dini wa shambulizi la adui wa Saudia dhidi ya gereza la Al-Jawf imeongezeka hadi watu 32.