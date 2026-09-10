Seneta Warren: Vita vya Trump na Iran viliigharimu Amerika dola bilioni 100

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, «Elizabeth Warren» seneta mkuu wa chama cha Democratic kutoka jimbo la Massachusetts la Marekani, kwa kuchapisha ujumbe katika mtandao wa kijamii X, aliandika: Vita vya Trump na Iran (uvamizi haramu wa Marekani dhidi ya Iran) viliweka mzigo wa ziada wa dola bilioni 100 kwa gharama za nishati za Wamarekani.

Seneta huyu mkuu wa chama cha Democratic katika suala hili aliongeza: Na huyu ndiye Donald Trump yuleyule aliyeahidi kupunguza bei za nishati kwa nusu ndani ya mwaka mmoja baada ya kuanza kazi yake.