Ndoto isiyoweza kufikiwa ya Trump: Tutashinda katika vita na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al-Jazeera, Donald Trump, rais wa Marekani, alijishughulisha na kujisifu na kudai: Miaka miwili iliyopita ilikuwa miaka yenye mafanikio zaidi, na tutaifanya nchi yetu kuwa na nguvu zaidi, salama zaidi, tajiri zaidi na huru zaidi kuliko wakati wowote.

Trump kuhusu suala la uhamiaji kwenda Marekani pia alidai: Tulizuia uhamiaji ambao ulikuwa janga na tishio kwa nchi yetu.

Trump kuhusu hatua za serikali yake katika uwanja wa uhamiaji pia alisema: Shukrani kwa ukuta tulioujenga katika mipaka ya kusini, tulizuia uhamiaji ambao ulikuwa tishio la janga kwa nchi yetu.

Yeye pia alidai: Sera yetu ni ya busara na ya akili, na ushindi wetu katika uchaguzi uliopita uliiokoa nchi yetu.

Rais wa Marekani alisema: Tutafikia uhuru na utawala katika sekta ya nishati na tutapata ubora katika uwanja huu.

Yeye kuhusu Iran pia alidai: Tutashinda katika vita na Iran na tunasimamia Mlango wa Hormuz.

Trump katika matamshi ya ujeuri aliongeza: Tunasimamia Mlango wa Hormuz na nadhani tunapaswa kuuita «Mlango wa Trump».

Rais wa Marekani pia aliendelea kurudia maneno yake kuhusu uchumi wa Iran na kudai: Iran inaanguka; nchi hii ilikuwa dhalimu wa Mashariki ya Kati kwa miongo kadhaa, lakini haiko tena katika hali hiyo.

Trump alirudia madai yake na kuongeza: Hatutaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia na wanatarajia kwamba ikiwa tutashindwa katika uchaguzi, wataweza kushirikiana na Wanademokrasia dhaifu.