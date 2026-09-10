CBS: Ndege 9 za kivita za Marekani ziliharibiwa katika mashambulizi ya Iran dhidi ya Jordan

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Russia Al-Youm, mwandishi wa mtandao wa CBS News wa Marekani alikiri kwamba ndege kadhaa za kijeshi za nchi hii ziliharibiwa katika mashambulizi ya usiku ya Iran dhidi ya kambi ya anga ya Muwaffaq al-Salti nchini Jordan.

«Jennifer Jacobs» mwandishi wa CBS News aliripoti kwamba ndege ya A-10 Thunderbolt ilipigwa katika shambulizi la Iran na kusababisha kupoteza moja ya mabawa yake.

Aliongeza kwamba takriban jeti nane za kivita F-15 zilipata uharibifu mdogo kabla ya kurudi kazini.

Kwa mujibu wa madai ya mwandishi huyu wa Marekani, wakati wa shambulizi hili, majeshi ya Marekani nchini Jordan yalirusha zaidi ya makombora 30 ya Patriot kulinda kambi dhidi ya mashambulizi ya Iran.

Uharibifu huu kwa jeti za kivita za Marekani ulitokea baada ya shambulizi la uvamizi la nchi hii dhidi ya meli tano za mafuta za Iran kama kulipiza kisasi kwa Iran kulenga meli za kivita za jeshi la bahari la Marekani.

Maafisa wa Marekani wameelezea wasiwasi kuhusu kupungua kwa haraka kwa akiba ya makombora ya Patriot na silaha nyingine za kijeshi za hali ya juu za jeshi la nchi hii; wasiwasi ambao umekuwa ukionyeshwa katika ripoti mbalimbali kwa wiki kadhaa.