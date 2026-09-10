Vance: Ikiwa Trump anataka, tunaweza kufikia makubaliano na Iran!

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al-Jazeera, Makamu wa Rais wa Marekani, akiendelea na madai yasiyo na msingi ya maafisa wa nchi hii dhidi ya Iran, alidai kwamba wameinyima Iran mauzo yake ya mafuta, na nchi hii haina tena mapato yoyote kutoka sekta ya nishati.

Kwa mujibu wa ripoti hii, «JD Vance» katika kuendeleza madai yake aliongeza kwamba Iran haina tena chaguzi nyingi mbele, na ikiwa Trump anataka, tunaweza kufikia makubaliano na nchi hii.

Madai yaliyotolewa na Makamu wa Rais wa Trump yanakuja wakati yeye mwenyewe katika matamshi yake ya hivi karibuni alijishughulisha na kujisifu na kudai: Miaka miwili iliyopita ilikuwa miaka yenye mafanikio zaidi, na tutaifanya nchi yetu kuwa na nguvu zaidi, salama zaidi, tajiri zaidi na huru zaidi kuliko wakati wowote.

Trump, kwa kurudia mawazo yake ya kufikirika kuhusu Iran, pia alidai: Tutashinda katika vita na Iran na tunasimamia Mlango wa Hormuz. Tunasimamia Mlango wa Hormuz na nadhani tunapaswa kuuita «Mlango wa Trump».

Rais wa Marekani pia aliendelea kurudia maneno yake kuhusu uchumi wa Iran na kudai: Iran inaanguka; nchi hii ilikuwa dhalimu wa Mashariki ya Kati kwa miongo kadhaa, lakini haiko tena katika hali hiyo.

Matamshi na madai haya yanayopingana ya Trump yanakuja wakati yeye hapo awali alidai kwamba vita na Iran vitaisha baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula katika nchi hii.