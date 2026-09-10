Yemen Yaangusha Ndege ya Upelelezi yenye Silaha ya CH-4 ya Saudi Arabia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Jeshi la Yemen ametangaza kuwa vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kuangusha ndege ya upelelezi yenye silaha aina ya “CH-4” inayodaiwa kuwa mali ya Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ndege hiyo iliangushwa muda mfupi uliopita ikiwa katika anga ya mkoa wa Al-Jawf, kaskazini mwa Yemen, wakati ikifanya kile kilichoelezwa kuwa shughuli za uadui.

Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa Jeshi la Yemen, ambaye amesema kuwa ndege hiyo ilikuwa ikitekeleza majukumu ya kijeshi kabla ya kuangushwa na vikosi vya Yemen.