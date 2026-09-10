CNBC: Thamani ya Uwekezaji wa Trump katika Sekta ya Mafuta Yaongezeka Wakati wa Vita vya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Uchambuzi uliofanywa na kituo cha habari cha CNBC umebaini kuwa thamani ya uwekezaji wa Rais wa Marekani, Donald Trump, katika kampuni za mafuta na gesi nchini Marekani iliongezeka katika kipindi cha miezi sita ya mwanzo ya vita vya Iran.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, akaunti zinazohusishwa na uwekezaji wa Trump ziliendelea kununua na kuuza hisa katika sekta ya nishati, ikiwa ni pamoja na katika siku ambazo maamuzi ya kisiasa na kijeshi yalikuwa na athari kubwa katika masoko ya nishati.

Ripoti hiyo imeibua maswali kuhusu mgongano wa maslahi, kutokana na ukweli kwamba Trump alikuwa akihusika katika kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuathiri masoko ya mafuta na gesi, wakati huo huo thamani ya baadhi ya uwekezaji wake katika sekta hiyo ikiendelea kubadilika na kuongezeka.

Uchambuzi huo unalenga kuonesha uhusiano kati ya maamuzi ya kisiasa kuhusu vita vya Iran, mabadiliko katika soko la nishati na uwekezaji wa Trump katika kampuni za mafuta na gesi.