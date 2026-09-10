Jeshi la Yemen Lachukua Udhibiti wa Mji wa Kimkakati wa Mokha Katika Bahari ya Shamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Yemen limetangaza kuwa limechukua udhibiti wa mji wa bandari wa Mokha, uliopo katika eneo la kimkakati kwenye pwani ya Bahari ya Shamu, na kuanza kusonga kwa kasi kuelekea Mlango-Bahari muhimu wa Bab al-Mandab.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo imeleta pigo kubwa kwa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, huku vikosi vya Yemen vikifanya hatua ya haraka kuelekea eneo la Bab al-Mandab.



Mji wa Mokha una umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na eneo lake la pwani na ukaribu wake na Bab al-Mandab, mojawapo ya njia muhimu za usafirishaji wa kimataifa zinazounganisha Bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden.



Hatua hiyo, iwapo itathibitishwa na vyanzo huru, inaweza kuwa na athari kubwa katika mlingano wa nguvu za kijeshi na kiusalama katika eneo la magharibi mwa Yemen.