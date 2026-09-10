IRGC: Meli za Kivita za Marekani Zamelazimika Kusogea Kilomita 400 kutoka Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) limedai kuwa meli za kivita za Marekani zimelazimika kusogea umbali wa takribani kilomita 400 kutoka Mlango-Bahari wa Hormuz.

Taarifa hiyo inakuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kushika kasi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango-Bahari wa Hormuz. Katika siku za hivi karibuni, IRGC imeripotiwa kufanya mashambulizi dhidi ya meli za kivita za Marekani, huku Washington ikichukua hatua za kijeshi dhidi ya meli za mafuta za Iran.

Mlango-Bahari wa Hormuz ni njia muhimu sana ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta na nishati, hivyo mivutano ya kijeshi katika eneo hilo imeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani.

ABNA inaendelea kufuatilia taarifa zaidi kuhusu hali ya kijeshi katika eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz.