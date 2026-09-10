Trump Ajaribu Kuigeuza Hormuz kuwa “Eneo la Marekani” kwa AI, Wakati Iran Yatekeleza Operesheni Halisi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wakati Rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kutoa kauli kuhusu uwezekano wa kuifanya Mlango-Bahari wa Hormuz kuwa “eneo la Marekani”, Iran imeendelea kutekeleza operesheni za kijeshi katika eneo hilo muhimu kimkakati.

Trump amewahi kueleza wazo la kuifanya Hormuz kuwa eneo la Marekani, huku Ikulu ya Marekani pia ikidai kuwa Marekani inadhibiti njia hiyo ya kimataifa.

Kwa upande mwingine, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza kuwa limekamata chombo cha kijeshi kisicho na rubani cha Marekani cha chini ya maji, aina ya Dive-LD, karibu na lango la Mlango-Bahari wa Hormuz.

Marekani imekiri kupotea kwa chombo hicho, lakini imeeleza kuwa kilikuwa kimeharibika na ni mfano wa zamani, huku ikisisitiza kuwa hakikuwa na mifumo au taarifa za siri.

Tukio hilo linaongeza mvutano katika Hormuz, ambako Marekani na Iran zimekuwa zikikabiliana kijeshi huku kila upande ukijaribu kuongeza ushawishi wake katika njia hii muhimu ya usafirishaji wa nishati duniani.