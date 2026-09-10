Iran: Kulenga Meli za Kivita za Marekani ni Sehemu Ndogo tu ya Uwezo Wetu wa Kijeshi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ali Nikzad, amesema kuwa operesheni za kulenga meli za kivita za Marekani na kuharibu vituo vinavyotumiwa na makamanda wa kijeshi wa Marekani zinawakilisha sehemu ndogo tu ya uwezo wa kijeshi wa Iran.

Kauli hiyo inakuja wakati mvutano wa kijeshi kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka, hususan katika eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz.

Katika siku za hivi karibuni, ripoti zimeeleza kuwa Iran imeelekeza mashambulizi yake moja kwa moja dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika eneo hilo.

Nikzad amesema kauli hiyo akisisitiza kwamba hatua ambazo Iran imechukua hadi sasa hazioneshi ukubwa kamili wa uwezo wake wa kijeshi, akiongeza kuwa kulenga meli za Marekani na vituo vya makamanda wake ni sehemu ndogo tu ya uwezo huo.