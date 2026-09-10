Kiongozi Shahidi: Sina Wasiwasi na Silaha Zinazonunuliwa na Saudi Arabia; Zitaangukia Mikononi mwa Mujahidina wa Kiislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katika kauli yake, Kiongozi Shahidi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei alisema kuwa hana hofu kuhusu vifaa vya kijeshi vinavyonunuliwa na Saudi Arabia, akieleza kuwa vifaa hivyo hatimaye vitaangukia mikononi mwa wapiganaji wanaoutetea Uislamu.

Kauli hiyo inaeleza mtazamo kwamba ununuzi mkubwa wa vifaa vya kijeshi na Saudi Arabia hauwezi, kwa mtazamo wa msemaji huyo, kuwa sababu ya hofu, kwa kuwa mazingira ya vita yanaweza kusababisha baadhi ya vifaa hivyo kutekwa na wapiganaji wa Kiislamu.

Kauli hiyo ilikuja katika muktadha wa mvutano wa kijeshi na kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati.