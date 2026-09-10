CNN: Vita Dhidi ya Ansarullah Vinaweza Kusababisha Kupanda kwa Bei ya Mafuta Duniani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwandishi na mchambuzi mwandamizi wa masuala ya kimataifa wa CNN, Nic Robertson, amesema kuwa umuhimu wa kimkakati wa njia za baharini zinazopita nchini Yemen unaweza kuwa na athari kubwa katika soko la mafuta duniani.

Robertson amesema kuwa mapigano dhidi ya Ansarullah pamoja na mabadiliko yanayotokea katika njia hizo za kimkakati yanaweza kusababisha bei ya mafuta duniani kupanda kwa kiasi kikubwa, hali ambayo inaweza kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisiasa kwa serikali ya Marekani.

Kauli hiyo inatolewa wakati hali ya usalama katika pwani ya Yemen na maeneo ya karibu na Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab ikiendelea kuwa tete. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mapigano nchini Yemen yameongezeka na kwamba udhibiti wa maeneo ya kimkakati karibu na njia hiyo unaweza kuathiri usafirishaji wa kimataifa na masoko ya nishati.

Aidha, kupanda kwa hatari za usafirishaji katika Bab al-Mandab na Mlango-Bahari wa Hormuz tayari kumechangia ongezeko kubwa la bei ya mafuta; Brent ilipanda hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa katika biashara za hivi karibuni.

Mabadiliko hayo yanaendelea kuonyesha umuhimu wa kijiografia na kiuchumi wa Yemen, hususan kwa usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji wa mafuta na bidhaa.